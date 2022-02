Slovenci lani na dom najpogosteje naročali burgerje, pad thai in falafel

Ljubljana, 1. februarja - Lani so uporabniki platforme Glovo na dom najpogosteje naročali pice, burgerje in piščanca, v Sloveniji pa burgerje s krompirčkom, pad thai in falafel. Glovovi kurirji so po svetu med drugim dostavili tudi ločitvene dokumente, odvajala in insekte za anakondo, skupno pa opravili za več kot 571 milijonov kilometrov, kažejo podatki podjetja Glovo.