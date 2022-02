Prometna varnost: V Pomurju lani poslabšanje

Murska Sobota, 1. februarja - Prometna varnost na pomurskih cestah se je lani poslabšala, saj so policisti obravnavali za dobro petino več prometnih nesreč kot leta 2020, skupno 847. V njih je umrlo devet ljudi, trije več kot leto prej. Poleg tega je bilo 36 hudo poškodovanih, to sta dva več kot leta 2020, in 317 lahko poškodovanih, kar je 89 več kot prejšnje leto.