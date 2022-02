Podjetniški sklad zaradi tehničnih težav razveljavil poziv za digitalni vavčer

Ljubljana, 1. februarja - Slovenski podjetniški sklad je razveljavil javni poziv za vavčer za digitalni marketing, ki so ga objavili minuli petek. Kot so sporočili iz sklada, do razveljavitve prihaja zaradi tehničnih težav in zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavi vlog. Poziv bo znova objavljen po odpravi težav.