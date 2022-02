ZDA ukazale svojcem diplomatov v Belorusiji, da zapustijo državo

Washington, 1. februarja - Ameriško zunanje ministrstvo je ukazalo svojcem ameriških diplomatov, ki so nameščeni v Belorusiji, da zapustijo državo v času povečanja napetosti v regiji. ZDA so v ponedeljek v posodobljenem priporočilu potovanj posvarile še pred nenavadno in skrb vzbujajočo krepitvijo ruske vojaške prisotnosti ob beloruski meji z Ukrajino.