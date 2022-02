V nesreči pri delu v gozdu umrl 59-letni moški

Cerknica, 1. februarja - V ponedeljek okoli 12. ure so bili policisti obveščeni, da je na območju Cerknice pri delu v gozdu umrl 59-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je moški pomagal pri sečnji in spravilu lesa. Pri podiranju enega izmed dreves se je odlomila večja veja in padla na 59-letnika, ki je na kraju zaradi poškodb umrl, so sporočili s policije.