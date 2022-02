Delo: York z madžarskim investitorjem uskladil podrobnosti glede prodaje Save

Ljubljana, 1. februarja - Predstavniki sklada York so po pisanju današnjega Dela v ponedeljek zvečer s predstavniki družbe Prestige, za katero stoji madžarski sklad Diofa Asset Management, uskladili in podpisali pogodbo o prodaji Yorkovega 43-odstotnega deleža v Savi. Država naj bi se danes prejela obvestilo o prodaji in o možnosti uveljavljanja predkupne pravice.