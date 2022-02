V Celjskem domu odprli nove javne sanitarije

Celje, 1. februarja - Celjska občina je danes v jugozahodnem vogalu pritličja Celjskega doma, kjer je bila nekoč cvetličarna, odprla brezplačne javne sanitarije Toilet, ki so prilagojene invalidom, vendar jih bodo lahko čez dan uporabljali tudi občani in obiskovalci mesta. Invalidom so sanitarije s pomočjo posebnega ključa dostopne 24 ur na dan, vse dni v tednu.