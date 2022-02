Ameriška FDA cepivu Moderne izdala dokončno zeleno luč

Washington, 1. februarja - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek odobrila uporabo cepiva podjetja Moderna proti covidu-19 za starejše od 18 let. Cepivo Moderne je sicer v uporabi že več kot leto dni, vendar na podlagi začasne odobritve. Redno zeleno luč je v ZDA doslej dobilo le cepivo Pfizerja in BioNTecha.