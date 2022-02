Biden določil Katar za pomembnega zaveznika zunaj zveze Nato

Washington, 1. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek v Beli hiši sprejel katarskega emirja šejka Tamima bin Hamada al Tanija in ga obvestil, da bo njegovo državo razglasil za pomembno zaveznico izven zveze Nato. To za Katar med drugim pomeni ugodnosti na področju trgovinskega, obrambnega in varnostnega sodelovanja.