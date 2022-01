Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 1.)

Ljubljana, 31. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji in o tem, da se s torkom obetajo spremembe protokola testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Poročale so tudi o tem, da je DZ na predlog dela opozicije z dnevnega reda seje umaknil predlog dopolnitev kazenskega zakonika.