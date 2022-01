Primorske novice o olimpijskih igrah (1. 2.)

Koper, 31. januarja - Bojan Gluhak v komentarju Olimpijski duh v mehurčku piše, da se olimpizem nenehno spreminja in dopolnjuje. Meni, da je posledica razvoja tudi spoznanje, da so zadnja tri olimpijska prizorišča Pjongčang, Tokio, Peking doma na azijski celini, ki je po številkah - prebivalcev in razvojnih kazalcih - že lep čas v svetovnem ospredju.