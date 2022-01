Finance o reševanju problematike posojil v švicarskih frankih (1. 2.)

Ljubljana, 31. januarja - Rok Pikon v komentarju Vrnitev velike države piše, da parlament razpravlja o predlogu zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilodajalci in posojilojemalci v švicarskih frankih. Za nazaj bi spremenil kreditne pogodbe, sklenjene od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010, in predpisal najvišjo dopustno spremembo valutnega tečaja.