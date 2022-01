London napovedal ostrejše sankcije proti Rusiji

London, 31. januarja - Britanska zunanja ministrica Liz Truss je danes napovedala sprejetje novega zakona, ki bo omogočil zaostritev sankcij proti Rusiji, če bo napadla Ukrajino. "To bodo najhujše sankcije proti Rusiji doslej in tisti v Kremlju in okoli njega se ne bodo mogli nikamor skriti," je dejala ministrica.