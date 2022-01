Vlada z ukrepi na področju energetike sprožila mešane odzive

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 31. januarja - Gospodarstvo in opozicija pozdravljata vladne ukrepe za omilitev posledic dragih energentov, a opozarjata, da pomoč prihaja prepozno in da so nekateri spregledani. Minister za delo Janez Cigler Kralj medtem pravi, da se vedno lahko pojavi neka nepravičnost. Rešitve bodo energetski sistem stale 90 milijonov evrov, Petrol bo zato podražil plin.