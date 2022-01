Portugalci prvi polfinalisti EP v futsalu

Amsterdam, 31. januarja - Branilka naslova Portugalska je prva polfinalistka evropskega prvenstva v futsalu na Nizozemskem. Portugalci so v prvem polfinalu izločili debitantko Finsko s 3:2. Ob 20.00 bo drugi četrtfinalni obračun, igrala bosta polfinalist zadnjih dveh EP Kazahstan in podprvak iz 2001 in 2003 Ukrajina.