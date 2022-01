V priporu voznika, ki sta prevažala tuje državljane

Novo mesto, 31. januarja - Policisti so v petek pridržali dva voznika, ki sta v vozilih prevažala tuje državljane, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznika, sicer hrvaška državljana, so pridržali in kazensko ovadili, po zaslišanju pa sta ostala v priporu, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.