Trboveljska bolnišnica znova covidna zdravstvena ustanova

Trbovlje, 31. januarja - Trboveljska bolnišnica je od petka znova covidna bolnišnica. Covidne bolnike, če jim potrdijo okužbo v bolnišnici, lahko namestijo v isti prostor, tako kot tudi bolnike, ki potrebujejo hospitalizacijo po pregledu v urgentnem centru in so pozitivni na novi koronavirus. Skrbijo pa za oskrbo zasavskih bolnikov, so povedali v bolnišnici.