Do 2040 na Dunaju konec ogrevanja s plinom in kurilnim oljem

Dunaj, 6. februarja - Dunajska mestna oblast je predstavila podnebni načrt, kako do leta 2040 postati ogljično nevtralno mesto. Izpuste ogljikovega dioksida bodo poskušali zmanjšati zlasti s povečanjem izkoriščanja sončne energije, prepovedjo dizelskih in bencinskih vozil v mestu, zmanjšanjem količine odpadkov in odpravo ogrevanja z zemeljskim plinom in kurilnim oljem.