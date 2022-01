Svet Fiha ostro nasprotuje predlagani noveli zakona o igrah na srečo

Ljubljana, 31. januarja - Svet Fiha v dopisu predsedniku DZ Igorju Zorčiču opozarja, da ostro nasprotuje predlaganim spremembam zakona o igrah na srečo, ki bi zaradi liberalizacije trga klasičnih iger na srečo ogrozile dolgoročno stabilnost in avtonomijo financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij, so danes sporočili iz Fiha.