Podjetja pozitivno ocenila dostopnost do finančnih virov

Ljubljana, 31. januarja - Razkorak med potrebami in dostopnostjo do finančnih virov se je lani v primerjavi s predlani znižal, saj so podjetja poročala o izboljšanju dostopnosti do večine finančnih virov. Ta ostaja ena najmanj pomembnih omejitev pri poslovanju, največja je bila lani pomanjkanje kvalificiranega osebja, kaže najnovejša raziskava Banke Slovenije.