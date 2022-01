Plečnikovima paviljonoma v Begunjah se kmalu vendarle obeta sanacija

Begunje na Gorenjskem, 31. januarja - Ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika so prebivalci Begunj na Gorenjskem opozorili na nujnost čimprejšnje sanacije propadajočih Plečnikovih paviljonov nad graščino Katzenstein. Po zapletih glede načrta za sanacijo brežine in konservatorskega načrta bosta radovljiška občina in ZVKDS skušala čim prej poiskati rešitve.