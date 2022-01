Poročilo: Talibani ubili več sto nekdanjih uradnikov afganistanske vlade

New York, 31. januarja - Poročilo Združenih narodov prikazuje zaskrbljujoče podatke, po katerih so talibani od prevzema oblasti v Afganistanu avgusta lani ubili več kot 100 nekdanjih pripadnikov varnostnih sil in civilnih uradnikov nekdanje afganistanske vlade. Poročilo navaja hude kršitve človekovih pravic novih afganistanskih oblastnikov.