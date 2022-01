Požar v Kovači vasi povzročil za 100.000 evrov škode

Slovenska Bistrica, 31. januarja - V Kovači vasi v občini Slovenska Bistrica je v soboto dopoldne zagorel hlev. Ogenj je v celoti uničil objekt, traktor in nakladalno prikolico za seno, pri reševanju živine in premoženja pa sta se dve osebi lažje poškodovali. Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, je požar po prvi nestrokovni oceni povzročil za 100.000 evrov škode.