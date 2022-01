V Radečah predstavili regijski projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja

Radeče, 31. januarja - Kulturno - turistični rekreacijski center (KTRC) Radeče je danes predstavil regijski projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja. Povezali so zgodovinsko obdobje in izročilo Ajdov, ki so posavski prostor naseljevali pred več kot 7000 let, z naravno in kulturno dediščino.