Zavezništvo za demokratično Slovenijo poziva k obnovi demokracije

Ljubljana, 31. januarja - Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo k povezovanju in obnovi demokracije poziva vse demokratično usmerjene politične stranke, še zlasti pa SD, LMŠ, Levico, SAB in Gibanje Svoboda. Državljane pa pozivajo, da kritično spremljajo potek volilnih priprav ter v polni meri izkoristijo svojo državljansko pravico in se udeležijo volitev.