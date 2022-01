Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 31. januarja - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne nepreobražene ali slabo preobražene klože, ki lahko pod veliko obremenitvijo tudi popustijo.

Snežne razmere: V gorah se snežne razmere le malo spreminjajo. Ob koncu tedna je bilo precej vetrovno. Pihal je okrepljen severozahodnik, ki je na izpostavljenih legah še prenašal sneg. Zaradi otoplitve se je predvsem na prisojnih pobočjih in v nižjih legah sneg čez dan ojužil, ponoči pa pomrznil. Tudi ponekod v senčnih legah, kjer je bil pretekli teden še bolj rahel sneg, je nastala skorja. Sneg je večinoma trd, skorjast ali od vetra močno preobražen. Pršiča tudi v zavetrnih legah večinoma ni več. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage. Izrazitejše klože so predvsem v senčnih legah in na vzhodnih straneh, na južnih je sneg že bolj sprijet s podlago. Na prisojnih legah je tudi zaradi taljenja snežne odeje veliko kopnih mest, višina snežne odeje je za ta čas skromna.

Predviden razvoj vremena: Danes nas bo hitro prešlo manjše ciklonsko območje. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v osrednjem in južnem delu Slovenije padavine, ki bodo zvečer že ponehale. V gorstvih na severu bo padavin malo ali pa nič, zapade lahko kakšen centimeter snega. Sprva bo pretežno oblačno, popoldne pa se bo od severozahoda jasnilo. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bo zapihal zmeren do močan severnik. Sredi dneva bo na 1500 metrov okoli -2, na 2500 metrov pa okoli -7 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več na vzhodu. Pojavljale se bodo manjše snežne plohe. Pihal bo zmeren do močan severnik, ki bo popoldne prehodno oslabel. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -5, na 2500 metrov okoli -11 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo popoldne. Občasno lahko rahlo naletava sneg. Še bo pihal zmeren do močan severozahodni veter. Na 1500 metrov bo okoli -2, na 2500 m pa okoli -10 stopinj Celzija.

Tendenca snežnih razmer: Snežne razmere se tudi v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Novega snega bo zelo malo, obenem ga bo okrepljen severnik hitro spihal. Snežna odeja bo zaradi vetra in ohladitve ostala večinoma pomrznjena, v sredo se bo na izrazitih prisojnih in nižjih legah vrhnja plast nekoliko omehčala. Nevarnost zdrsa bo še vedno velika. Na izpostavljenih mestih bo močan severnik občasno še prenašal sneg, a bodo količine zaradi trdne snežne odeje majhne in ne bodo bistveno vplivale na plazovno nevarnost. Snežna odeja bo večinoma stabilna, le v senčnih legah visokogorja bodo še posamezne, potencialno manj stabilne klože.