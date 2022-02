Ob podpori Saša inkubatorja v Velenju lani nastalo 31 podjetij

Velenje, 6. februarja - Ob podpori Saša inkubatorja v Velenju je lani nastalo 31 podjetij, ki so ustvarila 45 novih delovnih mest. Podjetja, ki delujejo pod okriljem inkubatorja, so prejela tudi tri priznanja za inovacije, so sporočili z velenjske občine, kjer so lani za delovanje poslovnega inkubatorja zagotovili sredstva v višini 100.000 evrov.