Ministrstvo objavilo razpis za podelitev državnih nagrad na področju šolstva za leto 2022

Ljubljana, 31. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za podelitev najvišjih državnih nagrad na področju šolstva za leto 2022. Nagrade podeljujejo za izjemne dosežke in življenjsko delo, so sporočili z ministrstva. Predloge zbirajo do 20. maja 2022 do 13. ure.