Colorado uspešen še desetič v nizu

New York, 31. januarja - Potem ko so hokejisti Los Angelesa v ligi NHL v soboto zvečer dobili točko za poraz po podaljšku s Philadelphio s 3:4, so dan pozneje na novi popoldanski tekmi iztržili poln izkupiček. Z enakim izidom, 4:3, so na gostovanju premagali Pittsburgh, slovenski zvezdnik kraljev Anže Kopitar je prispeval dve podaji.