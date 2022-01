Murska Sobota, 30. januarja - Državni nogometni prvaki so danes poskrbeli za dve kadrovski okrepitvi v ekipi pred nadaljevanjem sezone. Kot so sporočili pri Muri, je pogodbo podaljšal Žiga Kous, ki ostaja član moštva do leta 2025, novinec pa je hrvaški vratar Marin Ljubić.