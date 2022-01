Slovenski skakalci po uspešnem koncu tedna optimistično v Peking

pripravil Aljoša Žvirc

Willingen, 31. januarja - Slovenski skakalni reprezentanci bosta v Pekingu, kjer se bodo v petek uradno začele 24. zimske olimpijske igre, odkrito naskakovali najvišja mesta. Zadnje tekme pred odhodom proti kitajski prestolnici iz Frankfurta so pokazale, da so varovanci Roberta Hrgote in varovanke Zorana Zupančiča med glavnimi kandidati za slovensko kolajno na ZOI.