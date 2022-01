Moški v ljubljanskih Mostah zabodel nekdanjo partnerico

Ljubljana, 30. januarja - Na območju Most v Ljubljani naj bi danes prišlo do poskusa uboja. Policisti namreč obravnavajo primer huje poškodovane 36-letne ženske, ki jo je po doslej znanih podatkih z ostrim predmetom zabodel 36-letni osumljenec, njen nekdanji partner, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ženska je zdaj v UKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo.