Šved Jim Gottfridsson MVP rokometnega EP na Madžarskem in Slovaškem

Budimpešta, 30. januarja - Evropska rokometna zveza (EHF) je pred današnjima odločilnima tekmama za tretje mesto med Francijo in Dansko ob 15.30 ter finalno med Švedsko in Španijo ob 18.00 sporočila, da je Šved Jim Gottfridsson najkoristnejši igralec (MVP) letošnjega evropskega prvenstva na Madžarskem in Slovaškem. Gottfridsson je bil MVP tudi na EP na Hrvaškem 2018.