Po napadu IS na zapor v Siriji že več kot 330 mrtvih

Damask, 30. januarja - V napadu pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS) na zapor na severovzhodu Sirije in spopadih po njem je bilo ubitih več kot 330 ljudi, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Kurdske sile so že v sredo sporočile, da so znova vzpostavile nadzor nad zaporom, a so se spopadi v okolici nadaljevali do sobote.