Diaz po novem pri Liverpoolu, spremembe se obetajo tudi pri Tottenhamu in Juventusu

Liverpool, 30. januarja - Angleški nogometni prvoligaš Liverpool je svoj napad okrepil s kolumbijskim reprezentantom Luisom Diazem. Dosedanji nogometaš portugalskega Porta je v Argentini opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo do konca junija 2027. Kot poročajo angleški mediji, bo Liverpool zanj plačal 40 milijonov evrov odškodnine in še 20 milijonov bonusih.