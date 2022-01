Neurje pustošilo po severu Evrope

London/Berlin/Koebenhavn, 30. januarja - Sever Evrope je prizadelo neurje Malik, ki je v Veliki Britaniji terjalo najmanj dve življenji. Na Danskem so ustavili železniški promet, več ljudi so evakuirali. S severa Nemčije poročajo o eni smrtni žrtvi, sicer pa so imeli predvsem motnje v prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.