V Velenju 33-letnik z nožem hudo poškodoval 36-letnika

Velenje, 30. januarja - V stanovanjskem bloku v Velenju je v petek prišlo do prepira med dvema moškima, ki se je sklenil tako, da je 33-letni moški z nožem zabodel 36-letnika, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Hudo poškodovanega 36-letnika so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, kjer je zaradi zelo hudih poškodb ostal na zdravljenju.