Nov svetovni rekord v suvanju krogle ne bo priznan

New York, 30. januarja - Iz ZDA je prišla novica, da je Američan Ryan Crouser na igrah Millrose v New Yorku postavil nov svetovni rekord v suvanju krogle, saj naj bi njegov rezultat znašal 23,38 metra. Toda veselje aktualnega rekorderja je bilo kratko, saj so ugotovili, da je pri odčitavanju rezultata prišlo do napake.