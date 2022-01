Na območju Pijave Gorice medved napadel 53-letno občanko

Škofljica, 30. januarja - V gozdu na območju Pijave Gorice je v soboto popoldne medved napadel 53-letno občanko in jo lažje poškodoval. Svojec jo je odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so ji oskrbeli lažje rane. Na kraju so posredovali policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo okoliščine dogodka, sporoča Policijska uprava Ljubljana.