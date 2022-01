Vreme: pretežno jasno

Ljubljana, 30. januarja - Na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju bo popoldne pihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo oblačnost povečala. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo popoldne rahlo deževalo. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer obrnil na severno smer. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter.

Vremenska slika: Nad severovzhodno Evropo je globoko ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda v višinah k nam doteka razmeroma suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, predvsem na jugu Avstrije in na zahodu Madžarske bo pihal severozahodni veter. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo na severu Hrvaške prehodno deževalo. V Kvarnerju bo čez dan pihal jugo, zvečer pa bo tam zapihala burja.

Biovreme: V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden. V ponedeljek se bo vremenski vpliv na počutje povečal in bo zmerno obremenilen, popoldne se bodo pojavljale nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.