Kopitar izsilil podaljšek, do zmage vseeno Philadelphia

Philadelphia, 29. januarja - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je moral s svojimi Los Angeles Kings priznati premoč Philadelphia Flyers v severnoameriški ligi NHL. Letalci so doma po podaljšku slavili s 4:3 in prekinili niz 13 zaporednih porazov. Kralji, za katere je Kopitar 38 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, so izgubili petič na zadnjih sedmih tekmah.