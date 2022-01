Slovenski in hrvaški sindikat delavcev migrantov o problematiki čezmejnih delavcev

Ptuj, 29. januarja - Predstavniki slovenskega in hrvaškega sindikata delavcev migrantov so se na današnjem, prvem skupnem sestanku pogovarjali o problematiki čezmejnih delavcev, obdavčevanju njihovih dohodkov ter odnosu davčnih uradov do čezmejnih delavcev. Ugotovili so, da imajo zelo podobne težave pri obdavčevanju tujih dohodkov.