Kamničanke s težavo do zmage v Novi Gorici

Ljubljana, 29. januarja - V 18. krogu 1. DOL za ženske so odigrali tri tekme, najbolj izenačeno pa so gledalci videli v Novi Gorici, kjer so vodilne odbojkarice Calcita Volleyja s težavo premagale GEN-I Volley s 3:2. Prvi zasledovalec Kamničank, Nova KBM Branik je s 3:0 zmagal v Šempetru, Krim pa z istim izidom doma proti ATK Grosupljemu.