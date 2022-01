Jeseničani poraženi prvič po 11 tekmah

Jesenice, 29. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugem krogu drugega dela tekmovanja v alpski ligi zabeležili poraz proti Asiagu. Italijanski predstavnik je bil boljši s 4:1 (0:0, 1:3, 0:1) in skočil na vrh razpredelnice v skupini master. Železarji so vknjižili prvi poraz po enajstih zaporednih zmagah v tem tekmovanju.