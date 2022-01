Vlada na čelo ARRS postavila Lainščaka

Ljubljana, 29. januarja - Vlada je na današnji seji izdala odločbo o imenovanju Mitje Lainščaka za v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Mandat bo nastopil z 31. januarjem, trajal pa bo do imenovanja direktorja, vendar največ do 30. julija, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.