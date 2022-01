Kamerun prvi polfinalist afriškega prvenstva

Douala, 29. januarja - Nogometaši Kameruna so prvi polfinalisti afriškega nogometnega prvenstva, ki ga gostijo prav oni. Slednji so v četrtfinalu v Douali premagali Gambijo z 2:0. Ob 20.00 bo v Garoui še četrtfinalni obračun podprvaka iz leta 2013 Burkine Faso in Tunizije, ki je afriško prvenstvo dobila leta 2004.