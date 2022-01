V Avstriji februarja sproščanje omejitvenih ukrepov

Ljubljana, 29. januarja - V Avstriji bodo februarja nadaljevali sproščanje ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa. S 5. februarjem bodo lahko gostinski in drugi lokali delovali do polnoči, v tednih kasneje pa bo odpravljen pogoj PC (preboleli in cepljeni) v trgovini in gostinstvu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.