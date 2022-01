Peterle za Večer: Želel bi si, da se poberemo iz te jetrne paštete (29.1.)

Ljubljana, 29. januarja - Predsednik Demosove vlade Lojze Peterle je za Večer dejal, da se je premier Janez Janša odločil odpreti številne fronte, tudi v stilu, ki mu v marsičem ni blizu. Hkrati pa se sprašuje, zakaj patološki odpor do Janše traja že več kot 30 let. "Ne bi rad zdaj seciral kurjih oči in jeter, želel pa bi si, da se kot država poberemo iz te jetrne paštete."