Prihodnji teden v parlamentu: DZ na redni seji o problematiki posojil v švicarskih frankih in spremembah pri igrah na srečo

pripravili notranjepolitično in gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 30. januarja - DZ se bo ta teden sestal na prvi redni seji letos. Poslanci in poslanke bodo med drugim razpravljali o rešitvi problematike posojil v švicarskih frankih in spremembah pri igrah na srečo. Čaka pa jih tudi prva obravnava predloga zakona o nalezljivih boleznih in zakona o varstvu okolja.