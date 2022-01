V torek sprememba veljavnosti covidnih potrdil

piše Domen Anderle

Ljubljana, 30. januarja - Od torka bo za starejše od 18 let veljavnost potrdil o cepljenju proti covidu-19 omejena na 270 dni. S poživitvenim odmerkom bodo lahko vsi, ki so bili polno cepljeni ali pa so bili cepljeni z enim odmerkom po preboleli bolezni covid-19, veljavnost cepilnega potrdila podaljšali. Obeta se tudi krajša doba za priznanje ponovne okužbe s koronavirusom.